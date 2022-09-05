Вена, , 23:20 — REGNUM Отчёт по итогам инспекции миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет опубликован 6 сентября, сообщается 5 сентября на официальном сайте агентства.

МАГАТЭ Iaea.org

«Генеральный директор Рафаэль Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации [на территории бывшей УССР], включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС. В тот же день он проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии МАГАТЭ на АЭС», — сообщается на сайте агентства.

Кроме того, подтверждено, что два эксперта МАГАТЭ будут осуществлять постоянное наблюдение за ситуацией на ЗАЭС.

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