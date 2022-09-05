Нижний Новгород, 5 сентября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Три лицея из Нижегородской области смогли попасть в топ-200 лучших школ России, составленном аналитиками агентства «РАЭКС-Аналитика».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Лицей №15 имени академика Харитона, расположенный в городе Сарове, продемонстрировал лучшие результаты среди региональных учебных заведений, в результате чего оказался на 52-м месте. Ему присудили более 46,9 баллов из 100 возможных.

На 95-й строчке рейтинга расположилось еще одно образовательное учреждение из Сарова — лицей №3. Он удостоился 39,7 балла.

Также одной из лучших нижегородских школ эксперты признали лицей №40 Нижнего Новгорода — учебное заведение получило 38,3 балла и занимает 103-е место.

При составлении рейтинга эксперты учитывали успехи школьников на олимпиадах и экзаменах, а также достижения учителей и участие в образовательных проектах.