Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга менее чем за сутки нашла и задержала злоумышленника, бросившего бутылку с горючей смесью в пассажирский автобус на Суворовском проспекте.

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Неудачная попытка поджечь автобус с пассажирами на маршруте №59 произошла около 23:30 в воскресенье, 4 сентября. Мужчина бросил бутылку с горящим фитилем, однако огонь не занялся. В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленник скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального района установили и задержали метателя бутылки. Им оказался 32-летний, неработающий мужчина», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обыска в его жилье были найдены пустые ёмкости из-под купленного в хозяйственном магазине бензина, а сам задержанный заявил, что ему был интересен сам процесс поджога.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Меру пресечения на время следствия ему изберёт суд. Мотивы