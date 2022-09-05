Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 21:58 — REGNUM Экспорт угля из Боснии и Герцеговины в первые семь месяцев 2022 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом около 90% этого экспорта направляется в Сербию. Об этом 5 сентября сообщило издание «Независне новине» из Республики Сербской.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с данными, которые приводят издание, с января по август 2022 года из БиГ было вывезено 206 720 тонн угля стоимостью 30,5 млн конвертируемых марок (валюта БиГ). При этом от экспорта в Сербию получено 28,2 млн конвертируемых марок. Сербия покупает уголь из БиГ для обеспечения бесперебойной работы своих теплоэлектроцентралей.

По словам эксперта в области энергетики Алмира Бечаревича, это создало проблемы на внутреннем рынке БиГ.

«Домашние рудники заработали больше денег, так как экспорт удвоился. Но, с другой стороны, у нас возникли проблемы на внутреннем рынке. Так граждане в Тузланском кантоне, который является центром угольной промышленности в БиГ, не могут получить уголь, за который они уже заплатили», — сказал Бечаревич.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербское руководство пока не планирует вводить плановые отключения электричества для потребителей.