* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 5 сентября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за организацию взрыва возле здания посольства России в Кабуле, сообщает 5 сентября агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей группировки.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Напомним, утром 5 сентября возле здания консульского отдела посольства России в Кабуле прогремел мощный взрыв. В результате этого теракта погибли два сотрудника российской дипломатической миссии.

Кроме того, погибло не менее десяти местных жителей, оформлявших документы для обучения в российских вузах.