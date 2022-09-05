Москва, , 21:21 — REGNUM Использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, заявили 5 сентября в пресс-службе «Газпрома».

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В компании отметили, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений, где ранее была обнаружена утечка масла, могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла составляет порядка 288 градусов.

«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — пояснили в «Газпроме», добавив, что эксплуатация агрегата с выявленными неисправностями «прямо противоречит требованиям российского законодательства».

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября в «Газпроме» объявили о полной остановке газопровода «Северный поток» по причине утечки масла на компрессорной станции «Портовая».

Сообщалось, что утечка была обнаружена в ходе регламентных работ, выполняемых совместно с представителями Siemens Energy, акт обнаружения утечки также был подписан представителями немецкой компании.

Между тем в Siemens заявили, что заключение «Газпрома» не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода, и отметили, что подобные утечки, как правило, не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте.

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