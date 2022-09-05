Бухарест, , 20:18 — REGNUM Национальный союз автомобильных перевозчиков Румынии (UNTRR) потребовал от Европейской комиссии приостановить действие положения о пребывании в странах ЕС крупногабаритных транспортных средств из государств, не входящих в Шенгенскую зону. Об этом 5 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Эскиз. Дальнобойщики греются у костра. Художник Витковский Л.И. 1931г

По предварительным данным, румынские дальнобойщики выступили против практикуемой в ЕС дискредитации владельцев румынских и болгарских автомашин.

«Не являясь членами Шенгенской зоны, мы обязаны каждые два месяца возвращаться в Румынию для постановки на пограничный учёт, — говорится в заявлении UNTRR. — Это приводит к миллионным потерям в системе соответствующих служб доставки».

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в министерстве транспорта Румынии, в случае осуществления такого бойкота Евросоюз понесет убытки на сотни миллионов американских долларов.

Напомним, на сегодняшний день каждый третий грузовой фургон в Евросоюзе имеет румынские регистрационные номера.

Читайте ранее в этом сюжете: Румыния планирует закупить у Турции 18 беспилотников