Монца, Италия, , 19:37 — REGNUM 5 сентября в Монце на стадионе «Бриантео» футбольный клуб «Монца» в матче пятого тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с «Аталантой» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Монца»: Мишел ди Грегорио, Пабло Мари, Марлон, Лука Кальдирола, Самуэле Биринделли, Карлос Аугусто, Николо Ровелла, Стефано Сенси, Маттео Пессина, Джанлука Капрари, Дэни Мота.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Рафаэл Толои, Мерих Демирал, Ханс Хатебур, Давид Дзаппакоста, Тейн Копмейнерс, Адемола Лукман, Эдерсон, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Расмус Хойлунн.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Шаном Лукой Сакки. Ассистенты главного судьи — Даниэль Биндони и Давиде Империале.