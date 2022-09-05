Лондон, 5 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе возобновила рост на торгах в понедельник, 5 сентября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Экспорт газа

К закрытию торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 11% и составила $2464 за тысячу кубометров. При этом в течение дня цена росла более чем на 26% и на пике достигала $2810,5 за тысячу кубометров.

Напомним, на минувшей неделе биржевая цена на газ в Европе поднималась до $3500 за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года в ожидании приостановки поставок по газопроводу «Северный поток».