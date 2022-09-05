Тегеран, 5 сентября 2022, 20:19 — REGNUM Тегеран готов обеспечить мировую энергетическую безопасность поставками нефти и нефтепродуктов на международные рынки, заявил 5 сентября министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Оуджи.
«Как крупный производитель нефти и нефтепродуктов, мы готовы играть стабилизирующую роль на международном нефтяном рынке и участвовать в обеспечении мировой энергетической безопасности», — цитирует агентство Shana заявление Джавада Оуджи.
Напомним, ранее МИД Ирана заявил о готовности обеспечить большую часть энергетических потребностей Европы в обмен на восстановление многостороннего соглашения по ядерной сделке.
Читайте ранее в этом сюжете: Польша хочет построить свою АЭС как можно быстрее — Моравецкий