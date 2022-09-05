Лондон, , 19:17 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед тем как покинуть пост главы правительства поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, сообщает 5 сентября пресс-служба Даунинг-стрит.

Борис Джонсон Number 10

«Премьер-министр сегодня днем провел разговор с Зеленским… Премьер указал, что Великобритания по-прежнему их поддерживает», — указано в сообщении пресс-службы.

В ответ, сообщает пресс-служба, Зеленский выразил благодарность Джонсону.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября лидером Консервативной партии была избрана Лиз Трасс, которая 6 сентября будет официально назначена новым премьером Британии.

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