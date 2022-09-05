Сирийская армия уничтожила заместителя одного из главарей ИГ*
* ИГ — запрещённая в России организация
Дамаск, 5 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Спецподразделения правительственных сил Сирии ликвидировали помощника одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 5 сентября сирийское государственное информагентство SANA.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Игил (запрещенная организация)
Террорист Абу Касем аль-Акрабави был уничтожен в городе Эль-Ядудия южной провинции Дераа. Он занимал должность помощника главаря подразделения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Салема аль-Ираки, убитого в августе 2022 года.
Напомним, в конце августа боевыми самолётами ВКС России в Сирии был уничтожен лагерь террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).