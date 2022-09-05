* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 5 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Спецподразделения правительственных сил Сирии ликвидировали помощника одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 5 сентября сирийское государственное информагентство SANA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (запрещенная организация)

Террорист Абу Касем аль-Акрабави был уничтожен в городе Эль-Ядудия южной провинции Дераа. Он занимал должность помощника главаря подразделения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Салема аль-Ираки, убитого в августе 2022 года.

Напомним, в конце августа боевыми самолётами ВКС России в Сирии был уничтожен лагерь террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).