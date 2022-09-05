Москва, , 18:39 — REGNUM Защита бывшего советника генерального директора «Роскосмоса» Ивана Сафронова обжаловала приговор по делу о госизмене, вынесенный ему Московским городским судом, сообщил 5 сентября адвокат Даниил Никифоров.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приговор только что обжаловали», — приводит его слова агентство «Москва»

Ранее Никифоров сразу по завершении суд заявил, что приговор будет обжалован.

«Жалоба уже написана, мы её сразу подадим. Надежд на оправдательный приговор мы не питали», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, Мосгорсуд 5 сентября приговорил Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом режиме в связи с рассмотрением материалов под грифом «совершенно секретно».

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