Москва, 5 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании наиболее значимо во внутриполитическом британском контексте, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Gov.uk Лиз Трасс

«Она политик ультраправого толка, и её известные подходы будут работать на обострение положения в стране и усиление сепаратистских тенденций. Как известно, первый министр Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что избрание Трасс — это «катастрофа для всего Соединенного Королевства». Впрочем, Лиз Трасс — это не какая-то новая катастрофа, это продолжение катастрофы, в которую загнала Великобританию взятая её элитой на себя роль лидера Запада в войне против России», — отметил он.

По его мнению, в области внешней политики о нюансах позиции именно Лиз Трасс имеет смысл говорить преимущественно в контексте внутренних взаимоотношений G7.

«Для администрации Демократической партии США, лично для президента Байдена она, ярый сторонник республиканцев, будет более сложным партнёром, чем несостоявшийся в качестве премьера Риши Сунак. Но партнёром по необходимости она всё-таки будет, здесь ей деваться некуда», — добавил Демурин.

Для России Лиз Трасс — это «последовательный и упёртый враг», подчеркнул эксперт.

«Этот факт осложняет то обстоятельство, что она слабо подготовлена в вопросах военно-политического свойства — достаточно посмотреть её политическую биографию и вспомнить её заявление о возможности применения Великобританией ядерного оружия. Слабая вменяемость Лиз Трасс повышает степень выхода её агрессивности в отношении России из-под общего западного контроля. Здесь остаётся надеяться на английских военных и их коллег за океаном, которые, думаю, несмотря ни на что, продолжают мыслить трезво, особенно по поводу последствий провоцирования ядерного конфликта. Тем не менее до порога применения ядерного оружия британский истеблишмент сегодня един в восприятии России и настроен на то, чтобы вновь принудить нашу элиту к повиновению.

На нынешнем этапе резкого обострения противостояния между Россией и Западом падение уровня лидерства в западном мире, которое мы наблюдаем не только в случае с Великобританией, но повсеместно, играет преимущественно нам на руку. Другими словами, если чем Лиз Трасс и хороша, то это своим дестабилизирующим и саму Великобританию, и Запад в целом (с большинством европейских лидеров отношения у неё натянутые) потенциалом. Надеюсь, что она его в полной мере осуществит», — заключил он.