Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Среди погибших при восхождении на вулкан на Камчатке альпинистов был петербуржец, врач Андрей Гутор. Он был вдохновлён поездкой на Камчатку и предстоявшим восхождением, которое оказалось последним.

Погибший альпинист из Петербурга Андрей Гутор vk.com/id2 812 992

34-летний выпускник СПбГМА им. Мечникова Андрей Гутор был нейрохирургом. Свободное от работы время посвящал активному отдыху и спорту — скалолазанию и альпинизму, дайвингу и путешествиям по миру. Покорял горные вершины Северного Кавказа, Алтая, ранее уже побывал на Камчатке. Также часто ездил в Германию и средиземноморские страны.

Последний пост в социальных сетях мужчина опубликовал 27 августа. Это была фотография билетов из Петербурга в Новосибирск и оттуда в — Петропавловск-Камчатский.

«На Камчатку! Снова!», — написал Андрей Гутор, снабдив фотографию тремя смайликами: альпинист, снежная вершина и улыбающийся смайлик в черных очках.

Напомним, по данным СКР не менее девяти из 12 человек погибли во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц.

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