Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что финансовые показатели корпорации «Новатэк» в 2022 году будут очень хорошими, а также выразил надежду, что эта компания внесет свой вклад в развитие регионов России, где она работает. Об этом глава государства сказал сегодня, 5 сентября, на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.

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«Надеюсь, что компания «Новатэк», так как это было до сих пор, будет вносить свой существенный, заметный вклад в развитие не только отрасли, но и регионов. Как мне докладывали и министр энергетики, и курирующий вице-премьер Новак Александр Валентинович, и министр финансов, финансовый результат этого года у компании будет очень хороший», — сказал Владимир Путин.

Также российский лидер добавил, что уровень выплачиваемых компанией «Новатэк» дивидендов будет «солидным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Новатэк» — это вторая по величине в России компания, занимающаяся добычей газа. В 2021 году «Новатэк» заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний страны. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон.