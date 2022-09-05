Москва, , 17:40 — REGNUM Петер Стано — пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ошибся, переводя слова о России. Об этом 5 сентября написала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, Боррель не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом»: «это была ошибка перевода – пресс-секретаря Борреля Петера Стано».

Российский дипломат добавила, что фашистским режимом следует называть США, поскольку «пресс-секретарь [президента Штатов Джо] Байдена заявила, что «американские республиканцы — фашисты»". «Вперёд, Жозеп!» — напутствовала Захарова главу европейской дипломатии.

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