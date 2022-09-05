Москва, 5 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Банк России установил на вторник, 6 сентября, официальный курс доллара на уровне 60,903 рубля, курс евро — на уровне 60,141 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Таким образом, курс доллара повышен на 53 копейки по сравнению с предыдущим показателем, а курс евро — понижен на восемь копеек.

На Московской бирже валюты также начали неделю торгов разнонаправленно. На текущий момент доллар торгуется на уровне 60,64 рубля, что на шесть копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В свою очередь евро подешевел на 78 копеек — до 60,05 рубля.