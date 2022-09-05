Минск, 5 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по своему первому образованию — учитель истории и даже имеет педагогический опыт. Поэтому в том, что он решил взяться за старое и провести урок истории в прямом эфире, ничего совсем уж удивительного не было. Тем более что с преподаванием истории в Белоруссии большие проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября рассказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов, комментируя открытый урок белорусского лидера 1 сентября.

Soglasie.by Артём Агафонов

Артём Агафонов «Исторические факультеты белорусских университетов давно стали кузницей кадров для националистов. События 2020 года это обстоятельство принципиально не поменяли — выгнали только самых радикальных и публично продемонстрировавших нелояльность. Собственно, сам Лукашенко, выступая перед школьниками и студентами, назвал себя националистом, добавив, что нацизм — это национализм худшей закваски. Пожалуй, это самый спорный момент во всем выступлении. Белорусский президент не впервые делает подобные реверансы националистам, но он никогда не сможет стать для них своим. Политическая катастрофа 2020 года — наглядное тому подтверждение».

Политик отметил, что выступление Александра Лукашенко было слишком затянутым. «Все-таки основной аудиторией в этот раз были не привычные ко всему чиновники, а школьники и студенты. А для них почти четыре часа сидения в аудитории — серьезное испытание, которое во многом нивелирует педагогический эффект от сказанного. В лекции Лукашенко была масса отступлений от главной темы. Президент говорил о намолотах зерновых, демонстрировал первый белорусский ноутбук от «Горизонта», состоящий аж на 12 процентов из отечественных компонентов. Не самый высокий уровень локализации, особенно учитывая то, что на недостающие 88 процентов наверняка приходится вся высокотехнологичная начинка. При этом в истории белорусского «Интеграла» были времена, когда там производили процессоры. Собственно, весь урок можно было вполне уложить в стандартные 45 минут, и эффект от него был бы не меньшим», — считает Агафонов.

«То, что Лукашенко объявил Год исторической памяти и всерьез взялся за историю, — это хорошо. История долго была ахиллесовой пятой всей белорусской официальной идеологии. Но для того чтобы идеология была живой и востребованной, она, наконец, должна ответить на вопрос: кто мы и с кем? У националистов такой ответ есть. Они ориентированы на Польшу и Европу, чтят польских героев Костюшко и Калиновского, романтизируют времена Великого княжества Литовского и ненавидят «вешателя» Муравьева. Такой понятной исторической концепции власть пытается противопоставить свою «белорусоцентричную» и по своей сути тоже националистическую. В ней стараются лишний раз не вспоминать об общерусских истоках, избегать слово «русский», называют белорусским ВКЛ, а говоря о разделах Речи Посполитой, не упоминают о том, что для предков современных белорусов это было освобождение от польской оккупации. Белорусы четверть века строят союз с Россией, но при этом до сих пор продолжают стесняться общего прошлого с ней», — заявил политик.

«Продвигая «белорусоцентричную» концепцию истории, белорусские власти отталкивают свой народ от России, чем только помогают прозападным националистам, добивающимся того же самого, только в открытую. Пора сделать выбор — либо «мы, белорусы, с братскою Русью», либо постепенный дрейф в сторону Польши. В четырехчасовой речи 1 сентября я не увидел ни намека на такой выбор», — резюмировал Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко в День знаний встретился во Дворце независимости со школьниками и студентами, проведя открытый урок «Историческая память — дорога в будущее».