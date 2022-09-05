Лондон, 5 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Британские инструкторы будут дольше обучать боевиков для ВСУ, сообщает 5 сентября телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По утверждению телеканала, принято решение увеличить продолжительность курса военной подготовки с трёх до пяти недель.

При этом отмечено, что порядка 4,7 тысячи боевиков уже прошли программу подготовки на военных базах в восточной Англии, и британское правительство намерено обучить ещё «десятки тысяч» рекрутов для ВСУ.

Уточняется, что обучением боевиков киевского режима занимаются не только британские военные, но и инструкторы из Канады, Дании, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и Литвы.