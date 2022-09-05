Донецк, 5 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Известный российский актёр Иван Охлобыстин прибыл в ДНР. Об этом 5 сентября сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на общественную организацию «Молодая Республика».

Mark Nakoykher Иван Охлобыстин

В рамках визита артист пообщался с военными корреспондентами и фотокорреспондентами ДНР, а также пожелал здоровья местным жителям. Стоит отметить, что в ноябре 2016 года Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР.

Напомним, Иван Охлобыстин неоднократно посещал Донбасс. Также актёр регулярно высказывается в поддержку населения ДНР и ЛНР.