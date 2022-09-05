Москва, 5 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Бандеровские боевики безуспешно атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью ударного беспилотника, сообщил журналистам 5 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Удар был нанесён накануне, 4 сентября, однако беспилотник был «сбит», точнее российские средства радиоэлектронной борьбы вывели его из строя: он потерял управление и упал в километре от станции.

Напомним, на ЗАЭС находятся представители Международного агентства по атомной энергии. Несмотря на это, ВСУ продолжают атаковать станцию, создавая риск техногенной катастрофы.