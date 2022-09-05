Москва, 5 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Экономика Москвы не утратила свой потенциал к развитию. Об этом 5 сентября написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Глава города напомнил, что в Москве расположено свыше 3 тыс. обрабатывающих промышленных предприятий. Причем каждое третье из них — это высокотехнологичное производство.

«Они стабильно обеспечивают горожан всей необходимой продукцией: лекарствами, медизделиями, продуктами питания, одеждой. Для нас все отрасли важны, потому что в каждой из них работают сотни тысяч людей. Благодаря им, увлечённым своим делом профессионалам, экономика Москвы сохраняет стабильность и возможности для развития», — написал Собянин.