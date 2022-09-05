Москва, 5 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Экономика Москвы доказала свою устойчивость к любого рода вызовам. Об этом 5 сентября в своём телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы сейчас видим, как увеличивается оборот предприятий торговли и услуг, безработица сохраняется на стабильно низком уровне», — сообщил глава города.

По мнению Собянина, локомотивом экономического развития Москвы является малый и средний бизнес. При этом мэр столицы отметил, что на данный момент в городе зарегистрировано свыше 772 тыс. «небольших компаний».