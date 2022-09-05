Париж, 5 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встречается в понедельник, 5 сентября, в конце дня с президентами основных ассоциаций выборных должностных лиц, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Президент Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар, представитель регионов Франции и представитель Ассамблеи департаментов Франции отправляются в Елисейский дворец в Париже.

По их словам, «президент Республики удовлетворил их просьбу о проведении целенаправленного и прямого диалога», организовав эту встречу.

По словам окружения Эммануэля Макрона, «президент будет слушать, вести диалог и с протянутой рукой» обсуждать вопросы ассоциаций.

«Именно посредством целенаправленного и прямого диалога между представителями общин, исполнительной власти и парламента необходимо решать эти вопросы, которые влияют на повседневную жизнь французов и затрагивают будущее страны», — подчеркнули в ассоциации выборных должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится днем 5 сентября ​​​​в формате видеоконференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить энергетический кризис в Европе и европейскую солидарность.

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