Минск, , 19:32 — REGNUM В Минске 5 сентября огласили приговор обвиняемым по делу о попытке госпереворота в Белоруссии. Об этом сообщает телеграм-канал ATN_NEWS.

Суд Https://pixabay.com

Суд признал всех фигурантов виновными и назначил Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы, Александру Федуте и Григорию Костусеву — по 10 лет, Ольге Голубович и Денису Кравчуку — по два с половиной года колонии.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс по делу о заговоре с целью захвата власти в Минском областном суде начался 29 июля. Обвиняемыми по делу проходят пять человек: лидер партии БНФ Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист, дальнобойщик Денис Кравчук. Зенкович полностью признал вину и заключил соглашение со следствием, обязавшись помочь разоблачить остальных заговорщиков. Федута вину признал частично, Костусев — не признал, Голубович и Кравчук признали полностью.