Москва, 5 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи поручил проанализировать Счетной палате и «Народному фронту» президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обнародовано 5 сентября на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации и Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности и представить предложения по его дальнейшему развитию», — говорится в поручении.

Срок исполнения этого поручения президента РФ — 15 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит международное сотрудничество по вопросам экологии, некоторым направлениям в космосе и по сокращению вооружений.