Москва,
5 сентября 2022, 15:47 — REGNUM Тайвань, Южная Корея и Япония традиционно закупали в России энергетический и коксующийся уголь. Сейчас они сокращают его закупки у нашей страны по политическим соображениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.
Российский уголь
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Заменить российские поставки, вероятно, смогут поставщики из Австралии, но этот уголь обойдется покупателям несколько дороже, в том числе и по логистическим причинам.
В то же время отношения Австралии с традиционно крупным потребителем её угля — Китаем, в последнее время существенно ухудшаются.
Причем не только в экономическом поле, но в первую очередь в военно-политическом. И активизация торговли с Тайванем вряд ли понравиться Пекину. Ответом могут стать новые ограничения на поставки из Австралии.
Так что, весьма вероятно, взамен сокращающимся поставкам в Южную Корею, Японию и на Тайвань российские производители смогут нарастить поставки в Китай.
Тем более, что такие поставки можно осуществлять по суше, не сталкиваясь с санкционными ограничениями на фрахт и страхование судов», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Япония, Южная Корея и Тайвань начали снижать закупки российского угля, хотя пока не могут полностью отказаться от его импорта.
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