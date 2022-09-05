Москва, , 15:47 — REGNUM Тайвань, Южная Корея и Япония традиционно закупали в России энергетический и коксующийся уголь. Сейчас они сокращают его закупки у нашей страны по политическим соображениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Российский уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заменить российские поставки, вероятно, смогут поставщики из Австралии, но этот уголь обойдется покупателям несколько дороже, в том числе и по логистическим причинам.

В то же время отношения Австралии с традиционно крупным потребителем её угля — Китаем, в последнее время существенно ухудшаются.

Причем не только в экономическом поле, но в первую очередь в военно-политическом. И активизация торговли с Тайванем вряд ли понравиться Пекину. Ответом могут стать новые ограничения на поставки из Австралии.

Так что, весьма вероятно, взамен сокращающимся поставкам в Южную Корею, Японию и на Тайвань российские производители смогут нарастить поставки в Китай.

Тем более, что такие поставки можно осуществлять по суше, не сталкиваясь с санкционными ограничениями на фрахт и страхование судов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония, Южная Корея и Тайвань начали снижать закупки российского угля, хотя пока не могут полностью отказаться от его импорта.

Читайте также: Тайвань, Южная Корея и Япония сократили поставки угля из России