Москва, , 15:39 — REGNUM Память сотрудников посольства России в Кабуле, которые погибли в результате теракта около здания российского диппредставительства в афганской столице, почтил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая в Москве переговоры со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Асловым. Его слова 5 сентября приводит пресс-служба российского МИД.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал Лавров, угроза терроризма не уходит из региона и утром 5 сентября в Кабуле произошёл террористический акт около посольства России в столице Афганистана.

«Погибли два наших товарища… Сейчас я предлагаю почтить память наших товарищей минутой молчания», — сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что он надеется на то, что «устроители и исполнители» этого теракта будут установлены и наказаны в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв около посольства России в Кабуле является террористическим актом и в данный момент необходимо получить информацию с места о том, что произошло с российскими представителями-дипломатами.