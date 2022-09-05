Волгоград, 5 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Жалобу на разрушение транспортной инфраструктуры направили жители Волгограда в адрес председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе ведомства.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

По мнению заявителей, в Кировском районе города-героя разрушена контактная троллейбусная сеть — неустановленные лица целенаправленно уничтожили энергохозяйство троллейбусного движения. Это повлекло причинение ущерба городскому хозяйству и нарушение прав жителей района.

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Волгограда, доклад о ситуации представит руководитель СУ СК по региону Василий Семенов.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.