Лондон, 5 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Главой Консервативной партии Великобритании избрана нынешний глава МИД страны Лиз Трасс, которая 6 сентября станет новым британским премьер-министром. Об этом 5 сентября заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования, трансляцию заседания вёл телеканал Sky News.

Tom Witham Лиз Трасс

По итогам голосования Трасс получила 81,3 тысячи голосов, в то время как её оппонент, экс-глава минфина Британии Риши Сунак смог набрать только 60,4 тысячи голосов.

В результате 47-летняя Трасс 6 сентября сменит на посту главы правительства Британии ранее подавшего в отставку Бориса Джонсона и будет назначать новый состав кабинета министров страны.

Отметим, Лиз Трасс будет 56-м премьер-министром Великобритании и третьей женщиной на этом посту после Маргарет Тэчер (1979–1990 годы) и Терезы Мэй (2016–2019 годы).