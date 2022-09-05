В США проверят режим поставок урана из России
Вашингтон, 5 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Обзор режима поставок урана из РФ на американский рынок проведет обзор режима поставок урана из РФ на американский рынок. Соответствующий документ был размещен 1 сентября в Федеральном реестре, ежедневном издании правительства страны.
Nuclear Regulatory Commission
Оксид урана
«Настоящим Комиссия уведомляет, что она инициировала обзор в соответствии с Законом о тарифах 1930 года с поправками, чтобы определить, приведет ли прекращение приостановленного расследования в отношении урана, поставляемого из России, к материальному ущербу», — отметили авторы документа, имея в виду расследование по применению антидемпинговых пошлин в отношении урана из России.
«В соответствии с Законом заинтересованным сторонам предлагается ответить на это уведомление, предоставив информацию, указанную ниже, Комиссии», — добавили они.
Напомним, в конце 2020 года министерство торговли США и российская государственная корпорация «Росатом» продлили до 2040 года соглашение о приостановке антидемпингового расследования по поставкам урана из РФ.