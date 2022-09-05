Вашингтон, 5 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Обзор режима поставок урана из РФ на американский рынок проведет обзор режима поставок урана из РФ на американский рынок. Соответствующий документ был размещен 1 сентября в Федеральном реестре, ежедневном издании правительства страны.

Nuclear Regulatory Commission Оксид урана

«Настоящим Комиссия уведомляет, что она инициировала обзор в соответствии с Законом о тарифах 1930 года с поправками, чтобы определить, приведет ли прекращение приостановленного расследования в отношении урана, поставляемого из России, к материальному ущербу», — отметили авторы документа, имея в виду расследование по применению антидемпинговых пошлин в отношении урана из России.

«В соответствии с Законом заинтересованным сторонам предлагается ответить на это уведомление, предоставив информацию, указанную ниже, Комиссии», — добавили они.