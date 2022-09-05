Москва, 5 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Принятие программы промышленной ипотеки на 7 лет со ставкой 5% — это долгожданная программа для предпринимателей многих отраслей промышленности, считает член Московского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ООО «Инвестмент Девелопмент Групп Москва» Ирина Писаревская. Корреспонденту ИА REGNUM она также пояснила:

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«Прекрасно отработанный механизм ипотеки в жилищном строительстве хорошо знаком банкам и показал прекрасный эффект для отрасли. Финансовый комитет «Деловой России» уверен, что применение промышленной ипотеки будет способствовать запуску высокотехнологичных производств в сфере медоборудования, медицинских изделий, инновационных производств в строительной отрасли даст синергетический эффект по оптимизации расходов при расширении и открытии новых производственных мощностей».

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия смогут на год-два раньше выводить продукцию благодаря промышленной ипотеке, заявил 5 сентября вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина.

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