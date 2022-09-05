Москва, 5 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о майнинге криптовалют может поступить на рассмотрение Госдумы в сентябре 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия — 24» заявил, что ведомство и Центробанк допускают возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалютах.

«Есть законопроект, подготовленный Минфином. Он сейчас в правительстве находится. Я думаю, что если ЦБ всё-таки отступил от позиции не разрешать оборот криптовалют, то соответственно, законопроект поступит в ближайшее время в Госдуму, в сентябре, надеюсь… Там уже не первая версия, он уже в высокой степени готовности. Соответственно, уже в сентябре начнём работать», — сказал Аксаков.

Напомним, в мае 2022 года член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачёв («Новые люди») внес в нижнюю палату парламента законопроект о майнинге криптовалют. Инициатива направлена на урегулирование отношений, связанных с особенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в России.