Стокгольм, , 14:37 — REGNUM Лидерам партий, у которых много подписчиков в социальных сетях, легче донести свою позицию в преддверии парламентских выборов в Швеции. Анализ аккаунтов политиков показывает, что лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон пользуется наибольшей популярностью среди партийных лидеров — в абсолютном выражении. Об этом 5 сентября сообщил новостной портал Omni.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

У Андерссон больше всего подписчиков в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 204 000 человек и Twitter — 168 000 человек, а также второе место в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 89 000 человек. Но все же она является премьер-министром Швеции и лидером крупнейшей партии.

Тот, кто выделяется в обзоре, это скорее Эбба Буш. Несмотря на то, что ее партия Христианские демократы принадлежит к самым маленьким партиям в риксдаге, Буш — одна из лидеров по числу подписчиков. У нее всего на 10 000 подписчиков меньше, чем у премьер-министра страны в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на 9 000 меньше в Twitter и на 4 000 меньше в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Еще одна вещь, которая выделяется, — это доминирование лидера Шведских демократов Йимми Окессона в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 181 000 подписчиков.

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