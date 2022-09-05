Астана, 5 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Посол киевского режима в Нур-Султане Пётр Врублевский принёс извинения за свои слова об убийстве русских. Об этом представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил 5 сентября на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут. Национализм. Русофобия

По словам казахстанского дипломата, Врублевского пригласили в МИД, где он принёс свои извинения и объяснил, что его слова прозвучали «на фоне повышенного эмоционального состояния».

В настоящее время Врублевский находится в отпуске, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось видео, на котором Врублевский заявил о стремлении киевского режима убить как можно больше русских. Казахстанский МИД выразил протест по этому поводу, Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить посла персоной нон грата.

Читайте также: МИД Казахстана выразил протест послу киевского режима после слов о русских