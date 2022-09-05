Астана, 5 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Американские политики в последние месяцы зачастили с визитами по разным точкам мира — то устраивают провокацию на Тайване, то посещают страны Туркестанского региона. Об этом 3 сентября написал в своём телеграм-канале российский тюркологВладимир Аватков.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«США понимают, что упускают, а в сущности — уже упустили вожжи правления миром», — считает аналитик.

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Комментируя встречу делегации конгрессменов США с президентом КазахстанаКасым-Жомартом Токаевым, он отметил, что «гости из-за океана просто так ничего не делают».

Вместе с тем, Аватков отметил, что «активные попытки поездок американских чиновников по лояльным и сомневающимся — это лишь агония».

«Ведь никто сегодня уже не воспринимает стареющего гегемона. Даже подчиненная Европа начинает задавать неудобные вопросы», — констатировал эксперт.

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