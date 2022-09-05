Стокгольм, , 14:19 — REGNUM На парламентских выборах в Швеции, которые состоятся 11 сентября, чуть менее 440 000 человек придут на избирательные участки и проголосуют впервые. Среди молодых избирателей-новичков 4 из 10 ежедневно следят за политическим контентом в социальных сетях. Об этом 5 сентября со ссылкой на отчет интернет-фонда Valspecial 2022 сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Ознакомившись с документом, журналисты пишут, что ежедневно в политический контент в социальных сетях погружено больше молодых людей, чем в газетах, которые молодежь читает не так активно.

«Избиратели, голосующие впервые, всегда важны, поэтому партии, естественно, активно работают с этой группой. В этом году можно предположить, что платформы социальных сетей станут более важными», — отметила в интервью SVT Мари Груселл, доцент кафедры политических коммуникаций Гётеборгского университета.

Напомним, что до выборов в Швеции осталось шесть дней.

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