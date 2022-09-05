Москва, 5 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Инструмент «Промышленная ипотека» безусловно будет пользоваться спросом у субъектов промышленной деятельности, считает член генерального совета, сопредседатель комитета по строительству «Деловой России» Алексей Долматов. Вместе с тем, комментируя корреспонденту ИА REGNUM эту обнародованную российским правительством инициативу, он пояснил, почему требуется его доработка:

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«Данный продукт предполагает приобретение уже готовых промышленных площадей, что значительно сужает круг потенциальных заемщиков. На сегодня производители готовы самостоятельно строить производственные площади, поэтому необходимо расширить целевое использование «промышленной ипотеки», в том числе, на строительство производственных площадей на имеющемся земельном участке либо приобретаемом. Также данный продукт должен позволять приобретение либо строительство складских помещений, связанных с производством, так как хранение продукции является неотъемлемой частью производственного цикла».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2022 года о том, что в России запущен новый инструмент поддержки предприятий — промышленная ипотека — заявил премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

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