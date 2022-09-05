Рига, 5 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум.

Pixabay.com Латвия

Служба новостей Латвийского государственного телевидения LTV изучила цены на продовольствие в самой крупной розничной торговой сети в Латвии, сравнив с ценами в аналогичных магазинах Великобритании. Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv.

Сопоставление показало, что большинство основных продуктов питания в Латвии дороже британских аналогов. Журналисты LTV искали самые дешевые продукты в двух странах, а сравнивали цены за кг, литр и единицу товара.

Так, в Латвии самое дешевое масло польского производства стоит 9,39 евро за кг. Так как оно было раскуплено, на выбор покупателям осталось масло по следующей наиболее низкой цене: 12 евро за кг. Самое дешевое молоко с содержанием жира 2%, произведенное в Латвии, стоит 79 евроцентов за литр. Самые дешевые яйца размера M (причем импортные) — 14 евроцентов штука. Самый дешевый в Латвии сахар — 99 евроцентов за кг.

Как выяснили журналисты гостелевидения, единственным продуктом, который в Латвии стоит дешевле, оказалась свинина. Свиной окорок (тоже импортный) был найден со скидкой — по 2,65 евро за кг. Свиные отбивные — тоже по акции и тоже импортные. Свежая говядина (мякоть, не филе) была обнаружена импортная, по цене 13,99 евро за кг.

Тот факт, что какие-то продукты в Великобритании оказались дешевле, чем в Латвии, еще не значит, что там дешевле все, прокомментировал итоги исследования старший экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

Например, британский потребитель платит больше за услуги. Впрочем, его покупательная способность выше, чем у латвийского населения. В целом уровень британских цен выше латвийского на 57%, заверил экономист.