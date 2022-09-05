Канберра, 5 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Воспитатели дошкольных образовательных учреждений по всей Австралии планируют провести забастовку в среду, 7 сентября. Как пишет газета TheGuardian, это произойдет аккурат в День работника дошкольного образования.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Недовольные размером оплаты труда и условиями на рабочем месте, австралийские воспитатели намерены выйти не на работу, а на улицы.

Как пишет газета, воспитатели и их профильные организации уже пообещали, что они пойдут маршем к зданию парламента Австралии, чтобы требовать от политиков справедливости.

Журналисты отмечают, что решение о забастовке было принято на профсоюзном собрании. Воспитатели проголосовали за забастовку в рамках продолжающейся кампании по повышению заработной платы и улучшений условий труда.