Москва, 5 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. США глубоко все равно, что происходит на территории Европы, потому что Европа такой же враг для США, как Россия или Китай, и чем сильнее Европа пострадает в ходе текущего конфликта, тем лучше для США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Для республиканцев американских (а их время впереди) нет большего врага, чем Европа. Для Америки в целом Европа — это враг и конкурент. И сколько бы они не говорили, как они ее любят, как они о ней заботятся, они ее будут разными способами пригибать. Либо совсем репрессивными, либо какими-то мягкими, душить в объятиях. Их абсолютно не беспокоят никакие ухудшения в Европе. Трудно сказать, была затеяна ими играть, чтобы опустить Европу (по факту ее же опустили очень сильно), или же это так произошло, но основной целью не было. Но нет ничего более поверхностного, чем евроатлантическая солидарность», — заявил Кургинян.

По его словам, в этой «евроатлантической солидарности» все разбито на группы. Поляки традиционно и остро ненавидят Германию, в связи с чем они склоняются к англичанам. Самим англичанам, чем хуже ситуация на континенте, тем лучше. Ничего хуже, чем объединение российского пространства и сырья с Европой и ее индустриальными возможностями для США быть не может. А именно такой проект обсуждался в Советском Союзе еще в 70-е годы в лице главы КГБ и будущего генсека Юрия Андропова, а также людей его уровня.

«О чем говорилось в конце 70-х — а почему бы нам так все не изменить, чтобы стать приемлемыми для Европы, войти туда… соединиться, купить значительную часть основных фондов европейских. Наша армия — самая крупная. Если мы объединяемся, зачем Европе американские базы? Против кого? Смотрите какая вырисовывается красивая картинка», — отметил Кургинян.

Но этого не случилось в начале 90-х годов после распада Советского Союза, и именно потому, что ничего так американцы не боятся, как этого. Поэтому весь план «Даешь Европу», который разворачивался руководством прежде всего элитами КГБ с 70-х годов, был провален изначально, потому что американцы этому не позволят случиться никогда, а Европа не суверенна.