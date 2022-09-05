Сеул, 5 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Канады договорились о создании платформы для обсуждения сотрудничества по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, соответствующая договоренность была достигнута 5 сентября в Сеуле.

Известно, что первое заседание Диалога по вопросам изменения климата планируется провести в следующем году.

В рамках новой диалоговой платформы представители двух стран планируют обсуждать различные вопросы, включая возобновляемые источники энергии, экологически безопасные технологии.