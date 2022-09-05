Москва, 5 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима находятся в глубоком «нокауте». Об этом 5 сентября сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

При этом политик не исключил, что уже в скором времени армия России освободит от киевской оккупации город Николаев.

«Армия [б. УССР] находится в гробу, полноценном нокауте. Скорее мы зайдем в Николаев в ближайшие недели и уже я оттуда буду общаться с вами», — сказал Стремоусов.