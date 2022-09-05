Москва, 5 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Свыше 1870 беспилотных летательных аппаратов ВСУ уничтожили российские войска с начала спецоперации в б. УССР. Об этом сообщает 5 сентября Минобороны России в ежедневной сводке.

Mil.ru ПВО России

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили пять беспилотников в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкое, Егоровка, Новый Свет и Зелёное Поле ДНР. В числе сбитых аппаратов — один «Байрактар-ТБ2» турецкого производства.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 287 самолётов, 152 вертолёта, 1877 беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

Уничтожены также 372 зенитных ракетных комплекса, 4822 танка и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3368 орудий полевой артиллерии и миномётов, 5304 единицы специальной военной автомобильной техники.

Читайте также: ВС России сорвали попытку ВСУ ударить беспилотником по Запорожской АЭС