Москва, 5 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Москве состоится фестиваль поп-культуры, комиксов, кино, игр и косплея BUBBLE Comics Con. Об этом 5 сентября сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на организаторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Прилавок издательства Bubble

В рамках мероприятия, проведение которого запланировано на 1 октября 2022 года в концертном зале Music Media Dome, пройдут масштабный конкурс косплея, Аллея Авторов, премьеры кино, игр и комиксов, а также встречи со специальными гостями мероприятия. В качестве приглашённых знаменитостей перед зрителями выступят актёры Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») и Александр Сетейкин («Последний богатырь»).

Напомним, BUBBLE Comics является крупнейшим издательством комиксов в России. В 2021 году аналогичный фестиваль BUBBLE Comics Con за два дня посетили более 20 тыс. человек.