Москва, 5 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Жители Херсонской области требуют как можно скорее провести референдум о воссоединении региона с Россией. Об этом 5 сентября сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пресс-служба «Русского Радио» Зрители концерта в Херсоне

По его словам, запрос населения на вхождение в состав России растет по мере того, как киевский режим наращивает интенсивность своих ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области.

«Нацисты наносят удары по гражданской инфраструктуре. Большое количество людей у нас требуют референдума и вступления в Россию. Потому что так больше жить невозможно», — сказал Стремоусов.