Петропавловск-Камчатский, , 12:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин 5 сентября на встрече с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край» заявил, что считает страной восходящего солнца Россию, а не Японию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Наших соседей японцев называют «страной восходящего солнца». Но восточнее Японии находится Камчатка или Сахалин. Ещё восточнее находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Страна восходящего солнца это Россия», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край» 5 сентября президент России Владимир Путин признался в любви Камчатке.