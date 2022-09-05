Лавров: в России ждут наказания организаторов теракта у посольства в Кабуле
Душанбе, 5 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В результате взрыва у ворот российского посольства в Кабуле погибли двое сотрудников. Об этом 5 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Погибли два наших товарища. И незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей. Задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана. Будем надеяться на то, что устроители этого террористического акта, его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время», — заявил Лавров.
«Сейчас я предлагаю почтить память наших товарищей минутой молчания», — продолжил он.