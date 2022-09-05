Путин поддержал предложение возродить движение «Юный натуралист» в России
Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 сентября на Камчатке на встрече с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» поддержал предложение возродить движение «Юный натуралист», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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С просьбой возродить работу юннатов к главе государства обратился победитель конкурса «Большая перемена» Артём Аветисян.
«Жалко, что оно сошло на нет. Это было очень хорошее движение. Я считаю что это очень хорошая идея. Наша страна начинается с человека, где бы от не жил», — сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что постарается, чтобы идея по возрождение движения «Юный натуралист» была реализована в России.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России прилетел на Камчатку 5 сентября. Уже 6 сентября он будет участвовать в VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке.